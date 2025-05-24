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        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Sivas'ta taziye ziyaretinde bulundu

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aytekin Kulmaç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:09
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        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Sivas'ta taziye ziyaretinde bulundu
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aytekin Kulmaç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Destici, dün vefat eden Kulmaç'ın ailesine taziye ziyareti için Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'a geldi.

        Mustafa Destici'yi tren garında Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ve partililer karşıladı.

        İlk olarak Yukarı Tekke Mezarlığı'nda Kulmaç'ın mezarını ziyaret eden Destici, karanfil bırakarak, dua etti.

        Daha sonra Kulmaç'ın Kardeşler Mahallesi'ndeki taziye evine geçen Destici, Kulmaç'ın eşi Mukadder Kulmaç ve ailesine başsağlığı diledi.

        Taziye ziyaretinin ardından Destici, Ankara'ya hareket etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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