Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Sivas'ta taziye ziyaretinde bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aytekin Kulmaç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Destici, dün vefat eden Kulmaç'ın ailesine taziye ziyareti için Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'a geldi.

Mustafa Destici'yi tren garında Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ve partililer karşıladı.

İlk olarak Yukarı Tekke Mezarlığı'nda Kulmaç'ın mezarını ziyaret eden Destici, karanfil bırakarak, dua etti.

Daha sonra Kulmaç'ın Kardeşler Mahallesi'ndeki taziye evine geçen Destici, Kulmaç'ın eşi Mukadder Kulmaç ve ailesine başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinin ardından Destici, Ankara'ya hareket etti.