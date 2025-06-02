BBP Şarkışla 12. Olağan Kongresi yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şarkışla İlçe Teşkilatı 12. Olağan Kongresi yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe belediye başkanları, BBP il ve ilçe teşkilat başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, yaptığı konuşmada, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını belirterek, "Yazıcıoğlu'nun emaneti olan bu kutlu hareketi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sivas İl Başkanı Polat ise olağan kongrenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Sivas Belediye Başkanı Uzun ise şeffaf belediyecilik anlayışıyla Sivas'ta önemli hizmetlere imza attıklarını belirtti.