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        Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen kazada dereye devrilen minibüsündeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 22:48 Güncelleme: 07.06.2025 - 22:48
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        Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen kazada dereye devrilen minibüsündeki 4 kişi yaralandı.

        N.G. (37) yönetimindeki 58 NP 571 plakalı minibüs Sivas Erzincan kara yolu Kızılkavraz köyü yakınlarında köprü korkuluklarını kırarak dereye devrildi.

        Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan S.G. (35), E.G. (8) ve E.G. (5) yaralandı.

        Numune Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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