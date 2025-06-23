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        Akıncılar'da yapımı tamamlanan park hizmete açıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan park hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:47
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        Akıncılar'da yapımı tamamlanan park hizmete açıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan park hizmete açıldı.

        İş insanı Bülent Tekin tarafından yaptırılan Hikmet Tekin Parkı'nın açılış törenine, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, iş insanı Tekin ve vatandaşlar katıldı.

        Türkmen ve Sevinç, yaptıkları konuşmada, parkın yapımını üstlenen iş insanı Tekin'e teşekkür ederek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Sevinç, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Tekin'e plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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