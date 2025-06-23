Akıncılar'da yapımı tamamlanan park hizmete açıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan park hizmete açıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan park hizmete açıldı.
İş insanı Bülent Tekin tarafından yaptırılan Hikmet Tekin Parkı'nın açılış törenine, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, iş insanı Tekin ve vatandaşlar katıldı.
Türkmen ve Sevinç, yaptıkları konuşmada, parkın yapımını üstlenen iş insanı Tekin'e teşekkür ederek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Sevinç, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Tekin'e plaket takdim etti.
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