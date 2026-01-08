Gemerek'te soğuk hava etkili oldu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk hava etkili oldu.
İlçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik kazalarının meydana geldiği ilçede, ekiplerin tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
