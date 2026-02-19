Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Devlet Tiyatrosu "Berlin Berlin" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi)" oyununu tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:17 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:17
        Sivas Devlet Tiyatrosu "Berlin Berlin" adlı oyunu sahneleyecek
        Fransız yazarlar Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras tarafından kaleme alınan, Ebru Kara tarafından Türkçeye çevrilen oyunun yönetmenliğini Tayfun Güneyer üstleniyor.

        Oyunda İnanç Keteci, Kardelen Göktaş, Abdulsamet Sünbül, Elif Yalçın, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, Samet Evsen, Belgin Ünlü, İsmail Tütüncü, Furkan Burak Işıkdemir, Emin Köksal Taşçioğlu ve Semiha Gürlevük rol alıyor.

        Oyun bugün ve yarın saat 20.30'da, 21 Şubat Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.30'da seyirciyle buluşacak.

        Soğuk Savaş yıllarının en son döneminde, Berlin Duvarı'nın Doğu Almanya tarafının gölgesinde geçen müthiş komik talihsizliklerle dolu bir kaçış hikayesini anlatan oyunun konusu şöyle:

        "Emma ve Ludwig, Berlin'in doğu tarafında yaşayan yeni evli ve idealist genç bir çifttir. Doğu Almanya'nın baskıcı komünist düzeninden bıkmış olan kahramanlarımız, kapitalist dünyayı temsil eden batı tarafına geçerek hayatlarını özgürce yaşamanın hayalini kurmaktadırlar. Emma, Berlin Duvarı'nın dibindeki bir evde yaşayan yaşlı ve yatalak hasta bir kadına bakmak için işe girer. Ama asıl plan, evin salonundaki gizli kapıyı bulup, evin altındaki gizli mahzene inmek ve Berlin Duvarı'nın altından geçen gizli tünelleri kullanarak Batı Berlin'e kaçmaktır."

