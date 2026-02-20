Canlı
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:10
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imal ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının evlerinde yapılan aramalarda 5 bin 568 sentetik uyuşturucu hap, 7,2 gram kokain ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise haklarında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        84 günde büyük değişim!
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        İşte ülke puanında son durum!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Sivas'ta binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
        Teravih namazı giderken otomobilin çarptığı kayınvalide ile gelin öldü
        Ulaş'ta din görevlileri dualarla göreve başladı
        Gemerek'te şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftar sofrasında buluştu
        Sivasspor'a taraftarlardan tesislerde protesto
        Teravih namazına giden gelin-kaynanaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
