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Bir asırlık gelenek, virüsten etkilenmedi Sivas'a özgü Ramazan ayı geleneklerinden 'Horoz Şekeri' tüketimi korona virüse yenilmedi

İHA

Bir asırlık gelenek, virüsten etkilenmedi Sivas'a özgü Ramazan ayı geleneklerinden 'Horoz Şekeri' tüketimi korona virüse yenilmedi

Sivas'a özgü Ramazan ayı geleneklerinden 'Horoz Şekeri' tüketimi korona virüse yenilmedi.
Sivas’ta Ramazan ayının asırlık geleneklerinden birisi olan Horoz Şekeri, tezgahlarda yerini aldı. Sadece Ramazan ayında satılan bu şekeri çocuklar kadar yetişkinler de tercih ediyor. Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan çocuklarını sevindirmek isteyen aileler horoz şekerine rağbet gösteriyor. Kentin farklı yerlerinde küçüğünü 1.5 büyüğünü 2.5 liraya bu şekeri satan seyyar satıcılar korona virüse rağmen satıştan etkilenmediklerini belirtti.

Geleneksel olarak Sivas’ta yapılıyor
Horoz şekeri satıcısı Halil Köse, Horoz şekerinin geleneksel olarak Sivas’ta yapıldığını ifade ederek, “Horoz şekeri geleneksel olarak Sivas’ta yapılıyor. Çocuklar için yapıyoruz ama büyükler de ilgi gösteriyor. Satışlar çok şükür iyi. Korona virüs bizi etkilemedi. Çocuklar dışarı çıkamıyor. Çıksa daha da iyi olurdu. Vatandaş da çocuğuna alıp gidiyor” dedi.

Virüs satışlarını etkilemedi
Horoz şekeri satıcısı Necmi Yüceyurt, virüse rağmen satışların iyi olduğunu belirterek, “Şekeri aşağı yukarı 100 yıldır var. Eski ustalarımız vardı onlar yapardı. Sıra bize geldi. Ramazan ayında sofraları neşelendirmek çocukları neşelendirmek için bunları yapığı satıyoruz. Korona virüs bizi fazla etkilemedi. Çocuklar dışarı çıkmasa bile velileri gelip alıyor. Çocuklarına götürüyorlar. Aynı rağbetimiz devam ediyor. Satışlarımızda çok şükür iyi” diye konuştu.
Vatandaş Önder Güler, evde canları sıkılan çocuklara şeker alarak sevindirdiğini söyleyerek, “Ramazan geldi. Ramazanda çocukları önemli onları ihmal etmememiz lazım. Onun için bizde alışverişe çıkmışken çocukları mutlu edelim dedik. Eski adetimizi de en azından bu şekilde devam etmiş olduk. Korona virüsten dolayı çocukları dışarı çıkamıyorlar. Evde canları da sıkıyor. En azından şeker alarak çocukların gönlünü kazanmış oluyoruz. Çocukları sevindirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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