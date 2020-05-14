Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, Kadir Demirhan (70) yalnız yaşadığı 4 katlı apartmanın en üst katındaki evinde, kapıyı kırarak giren itfaiye ekiplerince baygın halde bulundu. <br>Esentepe Mahallesi Toki Evleri CY-4 Blok'un en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Kadir Demirhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.<br>Gelen ekipler, kapının kilitli olması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kırılarak girilen evde Demirhan, baygın halde bulundu.<br>Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kadir Demirhan, ambulansla Numune Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olay yerindeki çalışmaları, çocukların da izlediği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-05-14 14:53:16<br>
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