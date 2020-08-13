Maskenizi eczaneden alın uyarısı 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, “Vatandaşlarımızın nerede üretildiği belli olmayan maskeleri almak yerine eczanelerden sağlıklı ve 3 katlı maskeleri almaları oldukça önemli” dedi.

37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, korona virüs salgınına karşı tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade ederek kaliteli maske kullanımının önemli olduğunu söyledi.

Korona virüs salgını tehlikesinin devam ettiğini anımsatan Başkan Eren, “Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına riayet edelim. El birliğiyle bu süreci atlatmak adına özellikle maske kullanımına özen göstermemiz gerekmektedir. Cerrahi maskeleri çok cüzi miktarlar ödeyerek eczanelerimizden temin edebilirsiniz” dedi.

Maskeyi doğru kullanmanın çok önemli olduğunun altını çizen Eren, “Korona virüs salgını sürecinde insanlar genelde iki tipteki maskeye yöneldiler. Vatandaşlar salgından korunmak adına kumaş ve 3 katlı cerrahi maskeler kullanıyor. Kumaş maskeler genelde yıkanabilir olmaları sebebiyle tercih ediliyor. Bu maskelerin iki katlı olacak şekilde imal edilmeleri gerekiyor. Ancak genellikle tek katlı olduğunu görüyoruz. Kumaş maske belirli bir oranda filtre işlevi görse de gün içerisinde aynı maskenin uzun süre takılması sağlık açısından sakıncalı. Ayrıca bu maskeler tıbbi maske olmadıkları için enfeksiyon riskinin yüksek olduğu yerlerde yeterince koruma sağlayamıyor. Üç katlı maskeler, kumaş maskelerin aksine tek kullanımlık olması sebebi ile yıkanmazlar. Gün içerisinde, belirli aralıklarla değiştirilmek suretiyle kullanıldıklarında kumaş maskelere göre daha çok koruma sağlarlar. Maske kullanımı oldukça önemli. Ancak kullanılan maskenin kalitesi de çok önemli. Bu süreçte üfleme mesafesinde etkin olan maskelerin kullanılması ve sık sık değiştirilmesi oldukça fazla önem arz ediyor. Ancak öyle maskelerle karşılaştık ki tek katlı ve işin görsel kısmına önem verilmiş. Eczaneler bu konuda oldukça hassas davranıyorlar. Maske satışı noktasında eczanelerimiz ticari bir amaç düşünmemekte. Vatandaşlarımızın nerde üretildiği belli olmayan maskeleri almak yerine eczanelerden sağlıklı ve 3 katlı maskeleri almaları oldukça önemli. Koruyucu olan ve 3 özelliği bir arada taşıyan maskelerin kullanılması oldukça önemli. Yoksa tek katlı maskelerin pek fazla koruyucu özelliği olmaz. Bununla beraber maske kullanımı kadar sosyal mesafe ve temizlik konularına da dikkat etmemiz önem taşımakta. İnşallah bu kurallara riayet ederek hep birlikte bu salgın sürecinden kurtulacağız” şeklinde konuştu.

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