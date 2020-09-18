Jandarma operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı.

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, bağımlılık yapan maddelerle mücadeleye ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri, tarafından 0816 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde; Gürün ve Şarkışla ilçeleri sorumluluk bölgesinde 7 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, Suşehri ve Gölova ilçeleri sorumluluk bölgesinde 6 sigara kaçakçılığı olmak üzere toplam 13 olaya müdahale etti. Olaylarda, 222 gr. kubar esrar, 9 adet uyuşturucu hap, 28 gr. metamfetamin, 5 gr. bonzai ve 1.110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı.

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