Doğanşar’da öğrencilere tablet dağıtıldı Sivas'ın Doğanşar ilçesinde "Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında 235 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde "Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında 235 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Doğanşar Kaymakamlığı, Covid19 sürecinde ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için "Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” parolasıyla harekete geçti. Doğanşar Kaymakamlığı, ilçede yaşayan öğrencilerin tablet ihtiyaçlarını giderebilmek için Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle Projesi’ni hayata geçirdi. Projeyle birlikte hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilere tablet alındı. Doğanşar Kaymakamlığı tarafından 235 adet tablet öğrencilere dağıtıldı. Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç da öğrencilere makamında tabletleri hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.