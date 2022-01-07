Altınyayla 10 milyonluk yatırım yapıldı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yatırım programı kapsamında toplam 10 milyon 498 bin TL harcama yapıldı

Sivas İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programı kapsamında Altınyayla ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. İlçede Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında; 20 kilometre yolda asfalt iyileştirme çalışması, 27 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 5 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. 3 adet içme suyu projesi hayata geçirilerek 123 hektar alan daha sulamaya açıldı.
8 milyon liralık okul yapıldı
Öte yandan ilçede 2021 yılı yatırım programı doğrultusunda okul onarımları ile yeni okul yapımı için 8 milyon 342 bin TL harcama yapıldı. Sivas İl Özel İdaresi tarafından alt yapıya 2 milyon 156 bin TL, İdaremiz tarafından yürütülen diğer işlere ise 8 milyon 342 bin TL olmak üzere, Altınyayla ilçesine toplam 10 milyon 498 bin TL harcama yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.