Mültecilere sıcak yemek yardımı Sivas Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü, hayır sahiplerinin destekleriyle temin edilen sıcak yemekleri mülteci ailelere ulaştırıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü, hayır sahiplerinin destekleriyle alınan sıcak yemekleri günlük 30 mülteci aileye ulaştırıyor.

4 Eylül Şerefiye Cami Derneği’nde dağıtılan sıcak yemekleri ailelere ulaştıran Göç ve Manevi Destek Koordinatörü İmam Hatip Fikret Fırat, hayırseverlerin katkılarıyla temin etmiş olduğu sıcak yemekleri her gün öğle saatinde ihtiyaç sahibi mülteci ailelere ulaştırdığını söyledi.

Yaklaşık 150 kişiye yemek ulaştırdıklarını aktaran Fırat, hayırseverlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.