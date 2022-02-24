Sivas'ta yapılacak robot yarışmasına yoğun başvuru Sivas’ta Haziran ayında 4 kategoride gerçekleştirilecek olan Sivas Robot Yarışması'na bugüne kadar 2 ilden 242 kurum 636 takım başvuru yaptı

Sivas’ta Haziran ayında 4 kategoride gerçekleştirilecek olan Sivas Robot Yarışması'na bugüne kadar 2 ilden 242 kurum 636 takım başvuru yaptı.

Sivas’ta yapılacak olan Robot yarışması 1015 Haziran tarihleri arasında 4 kategoride gerçekleştirecek. Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden ve robotik kodlama atölyesinde öğrencilerin hazırlıklarını inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlenecek olan yarışma hakkında açıklamalarda bulundu. Çağımızda en hızlı değişimin, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşandığını vurgulayan Vali Salih Ayhan, “Her çağda olduğu gibi yaşanan değişimler, gelişimler hayatımıza yeni kavramlar katmıştır. Son on yılda özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde; büyük veri, yapay zekâ, robotik, 3D yazıcılar, nesnelerin interneti, otonom araçlar, arttırılmış gerçeklik gibi kavramları çok sık duymaktayız. Bu alanda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın eşgüdümünde yürütülen Millî Teknoloji Hamlesi, ülkemize büyük bir ivme kazandırdı. Bilim ve teknolojinin okul çağında popülerliğini artıran bu alandaki en önemli çalışmalardan biri de şüphesiz Teknofest oldu” dedi.



“Son başvuru tarihi olan 15 Mart ”

Vali Ayhan, Sivas’ın başta Teknofest olmak üzere birçok organizasyonda önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, “Eğitimde Değişim ve Dönüşüm Hareketi ile bu alanda hayata geçirdiği Tekno Sivas Projeleri ile Sivas, bu organizasyonlara sadece katılım sağlayan bir şehir olmanın ötesinde bir altyapıya ve tecrübeye sahip oldu. Bu kapsamda yapacağımız Sivas Robot Yarışması kod adıyla SİRO, Sivas’ımızın Teknofest’idir diyebiliriz. 4 kategoride düzenlenecek bu yarışmaya bugüne kadar 52 ilden 242 kurum 636 takım başvuru yaptı. Herkesi Sivas’a bekliyoruz. Son başvuru tarihi olan 15 Mart 2022 tarihine kadar tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi başvuru yapmaya bir kez daha davet ediyorum” dedi.



Yarışma 1015 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek

Vali Salih Ayhan, Yarışmanın 1015 Haziran tarihlerinde yapılacağını anımsatarak, “Türk Havacılık tarihinin en önemli isimlerinden olan Nuri Demirağ’ın memleketi Sivas’ta düzenleyeceğimiz bu organizasyonun ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesine de önemli katkılar sağlamasını temenni ediyor, tüm ekiplere şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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