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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adliye önünde gerginlik

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki çocuk annesi genç kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren katil zanlısı için adliye önüne gelen mağdurun yakınları gerginliğe neden oldu. Kalabalık zanlıyı linç etmek isterken polis kontrolü sağladı.

Adliye önünde gerginlik

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki çocuk annesi genç kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren katil zanlısı için adliye önüne gelen mağdurun yakınları gerginliğe neden oldu. Kalabalık zanlıyı linç etmek isterken polis kontrolü sağladı.

Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana gelen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Çalışmak için İzmir’e giden Emrah Taşdelen (26) iki çocuğunun annesi 24 yaşındaki Duriye Taşdelen ile telefonla konuşurken bir anda eşinin çığlıklarını duydu. Telefon kapanınca yakınlarından evine gitmesini istedi. Taşdelen’in yakınları eve gittiklerinde genç kadını kanlar içerisinde buldu. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Genç kadının kalbinden 5, göğüs kafesinden 4 olmak üzere 9 bıçak darbesi aldığı anlaşıldı. Olayın ardından Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cinayet zanlısının bulunması için zaman kaybetmeden çalışma başlatıldı. Zanlı yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Nihat K. (26), polis sorgulamasında cinayeti itiraf edip hırsızlık amaçlı eve gerdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden genç kadın Sivas’ın Altınyayla ilçesinde toprağa verildi. Cinayet zanlısı ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mağdurun yakınları tarafından linç edilmek istedi. Polis zanlıyı güçlükle adliye binasına soktu. Zanlının adliyede bulunduğu sırada adliye önünde toplanan kalabalık zanlının kendilerine teslim edilmesini isteyince gerginlik yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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