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Keneden iki ölüm daha, sayı 5’e yükseldi

İHA

Sivas'ta kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan iki hastanın da vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Keneden iki ölüm daha, sayı 5’e yükseldi

Sivas’ta kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan iki hastanın da vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile kene kabusu yeniden başladı. Kene teması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören iki kişi hayatını kaybetti. Vefat eden 2 hastayla birlikte Sivas’ta bu yıl KKKA nedeniyle ölenleri sayısı 5’e yükseldi.
Pazar günü vefat eden Remzi Polat (53), Sivas’ın Divriği ilçesinde çobanlık yaparken hayvanları otlattığı esnada vücuduna yapışan keneyi eliyle çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Polat, Divriği Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA tanısı ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bugün vefat eden Hasan Yuva’nın (64) ise Sivas’ın Doğanşar ilçesinde hayvancılık yaptığı öğrenildi. Yuva’ya yapışan keneyi hayvanların taşıdığı tahmin ediliyor. Kene ısırması sonrası KKKA tanısı konulan Yuva’nın 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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