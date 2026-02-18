Canlı
        Sivas İmsakiye 2026 - Sivas'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç imsak saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Sivas İmsakiye 2026 - Sivas'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Ramazan ayına gelinmesiyle imsakiye ve sahur saatlerine yönelik aramalar yoğunlaştı. Sivas ilinde yaşayan vatandaşlar, "Sivas'da sahur saat kaçta, imsak ne zaman giriyor, sahur vakti ne zaman sona eriyor ve sahur ezanı saat kaçta okunacak?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. 2026 yılına ait sahur vakitleri ve ilk sahur tarihi merak konusu olurken, 19 Şubat'a ait sahur ve imsak saatleri Sivas Ramazan imsakiyesi üzerinden takip ediliyor. İşte detaylar…

        Giriş: 18.02.2026 - 19:54 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:54
        1

        Sivas ili sahur ve imsak vakitleri merak ediliyor. “Sivas için imsakiye açıklandı mı, sahur saat kaçta yapılacak, imsak vakti ne zaman giriyor, sahur ne zaman sona eriyor?” soruları Sivas'da yaşayan vatandaşlar için aratılan konular arasında yer alıyor. Özellikle ilk sahur tarihiyle birlikte 19 Şubat’a ait sahur ve imsak saatleri öne çıkarken, Sivas Ramazan imsakiyesine göre vakitler netlik kazandı. Sahur ezanının okunacağı saat de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…

        2

        İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Sivas İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe sabahı, sahur vakti saat 05:50'te bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18:19 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19:37'te okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05:48 olacak.

        SİVAS RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        SİVAS İMSAKİYE 2026

        Sivas'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Sivas İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Sivas Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek​, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara .Sivas'ın tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.

        SİVAS RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        DİYANET’E GÖRE ORUCA NE ZAMAN NİYET ETMELİYİZ?

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

        6

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

