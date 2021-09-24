Ormanlık alanda koruma, yangına etkin müdahale ve odun üretim yolu olarak da kullanılan yürüyüş alanları, bisiklet sporu için de uygun zemin barındırıyor. Her mevsimin farklı güzelliklerini tüm renkleri ile yansıtan ormanda pek çok bitki türünün yanı sıra zengin bir fauna da göze çarpıyor.