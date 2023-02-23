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Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı. Tatar ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi

Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi - En Son Haberler
İHA

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili vuran 2 büyük depremle ilgili son gelişmeleri açıkladı. AFAD Başkanlığı’nda depremlere ilişkin verileri aktaran Tatar, gelecek günlerde büyük dereceli artçı sarsıntılar yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Tüm depremlerin sonrasında şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını 17 gün içerisinde kaydettik. Yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Birçoğu da hissedilecek derecede. Önümüzdeki günlerde de 5 üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz” dedi.

SİVAS'IN GÜRÜN İLÇESİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Söz konusu iller harici, deprem bölgesine yakın bazı illerde de hasarların oluştuğunu belirten Tarar, “Ağır hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Çünkü her hangi bir artçı sarsıntıda yıkılma riski var. Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde de bir takım hasarların olduğunu görüyoruz. Niğde, Sivas Gürün, Kayseri’nin bazı ilçelerinde hasarlı binaların olduğuna dair bilgiler var. Buradaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Sivas’ın Gürün ilçesi de ‘genel hayatı etkileyen afet bölgesi’ olarak ilan edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

İnşaat halindeki binalarla ilgili izlenecek süreç hakkında da konuşa Tatar, “Tamamlanmamış, inşaat halindeki binalar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tanımlanmış durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği, kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporla bu binaların durumu netleşecek” dedi.

“510’A YAKIN FARKLI ARAŞTIRMACI SAHADA GÖREV YAPIYOR"

Bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Tatar, “Sahada çok sayıda araştırmacı çalışma yürütüyor. Birbirinden farklı 109 proje kapsamında, 59 farklı kurumdan 510’a yakın farklı araştırmacı sahada görev yapıyor. Diğer kurumlardakilerle birlikte ise bu sayı 700 civarında” diye konuştu.

8 BİN 550 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

Tatar, AFAD'da düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu anımsattı.

Bu depremlerin birçok artçı sarsıntıya neden olduğuna işaret eden Tatar, "Bütün bu depremlerin sonrasında şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yaklaşık bir yılda kaydettiğimiz toplam deprem sayısını düşündüğümüzde, 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını yaklaşık 17 gün içinde kaydettik. Yani yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geldi." dedi.

"HALEN 5'İN ÜZERİNDEKİ BÜYÜKLÜKLERDE ARTÇI SARSINTILAR YAŞAYABİLİRİZ"

Tatar, bu artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor." uyarısında bulundu.

Deprem bölgesindeki illerde, ağır hasarlı binalardan eşya alımının yasaklandığını hatırlatan Tatar, bu kurala mutlaka uyulması gerektiği belirtti.

Tatar, depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarların olduğunu ifade ederek, "Bu anlamda Niğde'nin değişik ilçelerinde, Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri'nin depremin merkez üssüne yakın ilçelerinde birtakım hasarlı binaların olduğu yönünde bilgiler var. Bir yandan bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışması tamamlanan Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayata etkili afet bölgesi' olarak şu anda değerlendirilmiş durumda." bilgisini verdi.

"KAYA DÜŞMESİ RİSKİ ALTINDA BULUNAN YERLEŞİM ALANLARI VAR"

Afet bölgelerinde depremlerin sonucunda oluşabilecek kaya düşmesi gibi risklerin de bulunduğunu dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Özellikle şu anda AFAD'ın teknik elemanları, bölgenin değişik kesimlerinde bu anlamda araştırmalarını ve gözlemlerini sürdürüyorlar. Bölgede değişik kesimlerde, değişik yerleşim yerleri ve köylerde özellikle kaya düşmesi riski altında bulunan yerleşim alanları var. Bu alanlar tespit edildikçe buralardan vatandaşlarımız tahliye ediliyor."

Orhan Tatar, deprem bölgesinde inşaat halindeki binaların durumuna ilişkin izlenecek yol ve yöntemlerin İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde tanımlandığını aktararak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak bir teknik rapor neticesinde bu tür binaların durumu netleşecek." dedi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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