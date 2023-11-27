Sivas'ta 48 köy yoluna kar engeli

Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolu kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Giriş: 27.11.2023 - 13:04 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:04
Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 48 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
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