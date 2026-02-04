Habertürk
        Haberler Yaşam Sivas'ta 8 metre uzunluğundaki kardan adam kuleyi andırdı

        Sivas'ta 8 metre uzunluğundaki kardan adam kuleyi andırdı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde, yoğun kar yağışının ardından çocuklar ve vatandaşlar bir günde yaklaşık 8 metrelik kardan adam yaptı, kardan adam daha çok kuleyi andırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:16 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:16
        Uzunluğu 8 metre! Kule gibi 'kardan adam'
        Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde yoğun kar yağışının ardından biriken karlar, ilginç bir çalışmaya sahne oldu.

        Köyde yaşayan Yakup Aydın, çocukları ve arkadaşlarının da desteğiyle, iskele kullanarak sadece bir gün içerisinde yaklaşık 8 metre yüksekliğinde dev bir kardan adam yaptı.

        Günlerdir etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen köyde ortaya çıkan dev kardan adam, görenlerin ilgisini çekti.

        Köy halkı ve çocuklar yapılan kardan adamın etrafında hatıra fotoğrafı çektirirken, ortaya çıkan görüntüler renkli anlara sahne oldu.

        HEDEFİ 14 METREYDİ, İSKELE YETMEDİ

        Yakup Aydın, iskele kullanarak kardan adamı yaptıklarını belirtip, "Çocuklarla köye gittik, köyde çok fazla kar yağmıştı, öyle bir kardı ki yaklaşık 10 çatı çökmüştü ve kar 1 metrenin üzerindeydi. Çocuklarla kardan adam yapmak aklımıza geldi, kardan adama başladık, yükseldi ama merdivensiz olmadı, önce dört metrelik merdiven getirdik, o da yetmedi, daha sonra yedi metrelik merdiven aldık. Kar çıkarmak çok zor oldu, iplerle kovalarla tepesine kar taşıdık ve kardan adamı yükselttik. Hedefimiz 14 metreydi ama zaman yetmedi. Herkes fotoğraf çekildi, büyük bir ilgi odağı oldu, bu da bizi çok mutlu etti" dedi.

