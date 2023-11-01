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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta arazi cinayeti

        Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

        Sivas'ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:15
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        Sivas'ta arazi cinayeti
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        Sivas'ta araza anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Olay, Gemerek ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, H.K. (49), evinin bahçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan N.T. (69) ile tartıştı.

        Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. H.K'nin av tüfeğiyle ateş ettiği N.T. ağır yaralandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        H.K. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.

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