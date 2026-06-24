Sivas'ta bıçaklı kavga: 4 yaralı
Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Giriş: 24 Haziran 2026 - 03:16 Güncelleme:
Sivas'ın Altıntabak Mahallesi Altıntabak Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
AA'nın haberine göre kavgada A.T.A. E.A, T.D. (23) ve H.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ