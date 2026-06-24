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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta bıçaklı kavga: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta bıçaklı kavga: 4 yaralı

        Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 03:16 Güncelleme:
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        Sivas'ta bıçaklı kavga: 4 yaralı

        Sivas'ın Altıntabak Mahallesi Altıntabak Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        AA'nın haberine göre kavgada A.T.A. E.A, T.D. (23) ve H.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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