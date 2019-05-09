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Sivas'ta dehşet! Kocasını görümcesini bıçakla öldürdü!

AA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kocası ve görümcesiyle tartıştığı iddia edilen Keklik Kılıç (31) kocası Hacı Kılıç'ı (47) ahırda, görümcesi Fadik Kılıç'ı (59) ise evin mutfağında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı kadın jandarma tarafından gözaltına alındı

kocasını öldürdü

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'ne bağlı Sarıkaya Köyü'nde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Keklik Kılıç (31),kocası Hacı Kılıç (47) ve ablası Fadik Kılıç (59) ile dün akşam saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kılıç, kocasını ahırda, görümcesini ise evin mutfağında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Hacı ve ablası Fadik Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Fadik Kılıç'ın yurt dışında yaşadığı ve bir süre önce babasının rahatsızlığı nedeniyle destek olmak için köye geldiği öğrenildi. Cinayetin ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden Keklik Kılıç, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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