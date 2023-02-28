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İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şarampole uçan araçtaki iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu, Tuzla köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada E.D. (53) yönetimindeki hafif ticari araç, Kayseri istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu.

İHA'nın haberine göre; araçta bulunan sürücü ve S.S.D.(55) yaralandı. Ambulanslarla ilk olarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.