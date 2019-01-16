Sivas'ta okullar tatil mi

Sivas'ta bugün okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Sivaslı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Sivas Valiliği konuyla ilgili açıklamayı yaptı.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 16 OCAK

Sivas'ta etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün verileri doğrultusunda yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma, don olayı ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışlarının Kayseri ve Nevşehir il geneliyle, Yozgat'ın doğu kesimlerinde 10-20 santimetre, Kayseri'nin güney ve doğusuyla Sivas çevrelerinde 20-30 santimetre aralığında olması bekleniyor.

Yağış sırasında ve sonrasında kuvvetli buzlanma ve don olayı görülebileceği için ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.