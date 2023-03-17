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Sivas'ta Fiorentinalı futbolcuya saldırı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen Fiorentina'nın İtalyan futbolcusu Alessandro Bianco, saha içinde fiziksel saldırıya maruz kaldı

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  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor, müsabakayı 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti. Fiorentinalı futbolcu  Alessandro Bianco son dakikalarda saldırıya uğradı.
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    Maçın son dakikalarına doğru Sivasspor’un iki taraftarı sahaya girdi.
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    Sahaya giren taraftarı yakalamak isteyen güvenlik görevlileri, bir süre taraftarın arkasında koştu. 
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    Bir taraftar, Fiorentina'nın İtalyan futbolcusu Alessandro Bianco'ya fiziksel saldırıda bulundu.
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    İtalya basınının aktardığına göre 20 yaşındaki futbolcunun burnu ve ağzına yumruk atıldı.
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    Sivassporlu futbolcuya sarılan taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakaladı.
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    Yakalanan taraftar sahanın dışına çıkartılırken, maç kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    Bianco sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak saldırıdan sonra yüzünün son durumunu gösterdi.
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    İtalyan bir gazetecinin "Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya bir taraftarın müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine konuşan Fiorentina Teknik Direktörü Italiano da "Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabi oyuncumuzda böyle bir şey beklemiyordu. Şu anda burnu kızarmış durumda soyunma odasında oturuyor. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, maçın son dakikalarına doğru 2 taraftarın sahaya girmesi nedeniyle çıkan arbedede Bianco için İtalya ekibinden özür dileyerek sözlerine başladı.

     
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

    Çalımbay, "Çok özür diliyoruz. Bütün İtalyanlardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Maçın bile önüne geçti. Tekrar tekrar özür diliyorum. Kusura bakmasınlar inşallah böyle bir olay bir daha gerçekleşmez." dedi.
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!
  • Sivas'ta skandal: Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırı!

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