İtalyan bir gazetecinin "Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya bir taraftarın müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine konuşan Fiorentina Teknik Direktörü Italiano da "Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabi oyuncumuzda böyle bir şey beklemiyordu. Şu anda burnu kızarmış durumda soyunma odasında oturuyor. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.