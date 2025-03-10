Sivas'ta teravihte 5 asırlık gelenek

Sivas'ta Ramazan ayının vazgeçilmezi olarak kabul edilen ve 5 asırlık geçmişi ile bilinen "ya Hannan, ya Mennan" ilahisi, teravih namazında bütün camilerde söyleniyor.

İHA'nın haberine göre, yaklaşık 5 asır önce Sivas'ta yaşayan Şemsi Sivas'i hazretleri tarafından yazıldığını düşünülen ilahi, teravih namazında bütün camilerde yankılanıyor. Teravih namazının bitmesi ve vitir namazının öncesinde okunan ilahi, Ramazan ayının ilk 15 günü "Merhaba, Merhaba, şehri Ramazan Merhaba" şeklinde başlarken, son 15 günüde ise "Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda" şeklinde okunuyor.

İlahinin geçmişine ilişkin bilgiler veren Tarihi Ulu Camii imamı Ergün Ceyhan şunları söyledi:

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"Sivas'ımıza has olan bu ilahi, 500 yıldır Sivas'ımızda söyleniyor. Bu ilahi teravih namazının bitişi ve vitir namazının başlangıcında okunuyor. Şemsi Sivas'i; Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Hasan Paşa tarafından Sivas'a ders okutulmak üzere İstanbul'dan davet ediliyor. 33 yıl Gökmedrese'de ders okutuyor ve Sivas'a böyle bir güzellik katıyor.

Ramazanın ilk 15 gününde merhaba, son 15 gününde elveda şeklinde okunuyor. Bu gelenek adeta Sivas'ımızla bütünleşti, bir gün için okunmazsa veya unutulursa sanki teravih namazı eksik oluyor gibi düşünülüyor. Dışarıdan gelenler bu güzelliği görünce kendi şehirlerinde de uygulamak istiyorlar ama uymuyor. Bunun nedeni de format farklı. Burada halk ezberlemiş çoluğumuz çocuğumuz hepsi ezberlemiş. Teravih namazına gelen 7 yaşından 80 yaşına kadar vatandaşımızın hepsi bu ilahiyi ezberlediği için sadece müezzin hocalarımız değil cemaat de iştirak ediyor. Cemaatle birlikte söylendiği için Sivas'ımızla özdeşleşti."

Sivas'ta Ramazan ruhunun farklı yaşandığını söyleyen Yusuf Uzun, "Sivas'ımıza has olan Ya hennan ya mennan adlı meşhur bir ilahimiz var. Teravih namazlarının akabinde vitir namazının hemen öncesinde söylenen Sivas ile özdeşleşmiş bütünleşmiş ilahi olması hasebiyle teravih namazlarına farklı bir canlılık kazandırıyor. Bizlerde ecdadımızın Ramazan ruhunu yaşatmak için elimizden geldiği kadarıyla gayret gösteriyoruz" dedi.