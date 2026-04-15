        Sivas'ta üniversiteler arası yemek yarışması | Son dakika haberleri

        Sivas'ta üniversiteler arası yemek yarışması düzenlenecek

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Anadolu'nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması" 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Anadolu'nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması" 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Turizm Fakültesi öncülüğünde yapılacak yarışmaya 30'a yakın üniversiteden katılım bekleniyor.

        Yarışma koordinatörü SCÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, yazılı açıklamasında, "Anadolu'nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması"nın üçüncüsüne ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını ifade etti.

        Organizasyonun bu yıl "Anne eli" temasıyla düzenleneceğini belirten Hastaoğlu, Anadolu mutfak kültüründe anne eli değmiş yemeklerin geleneksel yönünün ön plana çıkacağını kaydetti. Hastaoğlu, Türkiye genelindeki üniversitelerin aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek yarışmada, genç şef adaylarının hem teknik becerilerini hem de kültürel mirasa olan bağlılıklarını sergileme fırsatı bulacaklarını anlattı.

        Yarışma kapsamında hazırlanan yemeklerde coğrafi işaretli ürünlerin kullanılması teşvik edilerek, yerel değerlerin korunması ve sürdürülebilir gastronominin desteklenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Hastaoğlu, şunları kaydetti:

        "Etkinlikte, alanında deneyimli isimlerden oluşan jüri heyeti de yer alacak. Yarışma yalnızca bir rekabet ortamı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda söyleşiler, atölyeler ve sürpriz etkinliklerle katılımcılara zengin bir deneyim yaşatacak.

        Organizasyon kapsamında yarışmacıların konaklama ihtiyaçları da karşılanacak. Gastronomi alanında genç yetenekleri bir araya getiren bu önemli organizasyonun hem Türk mutfak kültürünün yaşatılmasına hem de geleceğin şeflerinin yetişmesine katkı sağlamasını bekliyoruz."

        Yarışmanın son başvuru tarihinin 24 Nisan olarak belirlendiğini ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye "www.anadolumirasi.cumhuriyet.edu.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildiren Hastaoğlu, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengül'e teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Üstüme yürüdü, ben de dövdüm"

        Giresun'da geçen yıl maddi hasarlı trafik kazasının ardından 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin İlhan İhtiyaroğlu'nun "kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava dosyasına, olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmenin kay...
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi