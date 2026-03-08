Canlı
        Haberler Gündem Sivas'ta yıkım sırasında taşıyıcı kolonu hasar gördü: 21 daire boşaltıldı

        Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü: 21 daire boşaltıldı

        Sivas'ta 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki apartmanın ana taşıyıcı kolonu zarar gördü. Çökme riski üzerine 21 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 22:45 Güncelleme:
        Yıkım sırasında taşıyıcı kolonu hasar gördü: 21 daire boşaltıldı

        Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişiğindeki 8 katlı bir apartmanın ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ekipler, oluşan ağır hasar nedeniyle binanın tahliye edilmesine karar verdi.

        '21 DAİRE TEDBİREN TAHLİYE EDİLMİŞTİR'

        Sivas Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında, bitişiğinde yer alan başka bir yapının ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Olayın ardından ilgili ekiplerce yapılan ilk inceleme sonucunda söz konusu binanın ağır hasarlı olduğu değerlendirilmiş, can güvenliğinin sağlanması amacıyla binada bulunan 21 daire tedbiren tahliye edilmiştir. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, teknik ekipler tarafından detaylı hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

        İran'dan İsrail'e fırlatılan misilleme füzeleri Hayfa semalarında görüntülendi

        İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerinde fırlatılan füzeler, Hayfa semalarında görüntülendi. Bazı füzelerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

