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Sivas'ta yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı

Sivas'ta aniden karayoluna çıkan at, zincirleme trafik kazasına neden oldu. İki yolcu otobüsü ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı, at ise öldü

Sivas'ta yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı
Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı
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AA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yola çıkan at kazaya neden oldu, 15 kişi yaralandı. Salih Koçak idaresindeki hafif ticari araç Sivas-Ankara karayolu Yılanlıkaya mevkisinde aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ata arkadan gelen Mahmut Doğan yönetimindeki ve Zeynel Oral idaresindeki yolcu otobüsleri çarptı.

15 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu Cevdet Sarıkaş (55), Bekir Küllükçü (40), Seval Yılmaz (38), Mahmut Doğan (53), Hasan Çalkap (40), Yunus Şahin (24), Mehmet Şenol (38), Kayhan Satılmış (27), Kadir Güler (22), Zeynal Yetişir (22), Ramazan Karakurt (23), Selahattin Ergin (48), Abdullah Ulema (23), Ahmet Sinan Kılınç (21) ve Zeynep Gün (27) yaralandı.

KAZA YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre; Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, kazaya sebebiyet veren at ise öldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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