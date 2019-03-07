Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Gürkan Çelik (42) yönetimindeki Erzurum'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, İmranlı ilçesi Kemreli köyü mevkiinde devrildi. Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yaralılar İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkartıldı.

İlk belirlemelere göre yaralanan 20 kişi, Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı.