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Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti

Sivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti
AA

Akdeğirmen Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu çevresinde yüksek sesli patlama olması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Sivas Valiliği Konutu yakınlarında meydana gelen patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu tespit etti.

Bu arada, çevredeki okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 1'i kadın 2 kişinin olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TİCARİ TAKSİYLE KAÇTILAR

Şüphelilerin bölgeden bir ticari taksiyle uzaklaştığını tespit eden polisler, öncelikli olarak bu araca ulaştı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheliler Ayşegül T. (22),Çağla Nur S. (21) ve Lütfü E'yi gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Salih Ayhan ise olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ayhan, olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı. Endişe edilecek bir durumun olmadığını belirten Ayhan şunları kaydetti:

"Saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Gece saatlerinde yoğun sesli havai fişek patlatması yaparak halkımızı infiale sevk eden şahıslar, Sivas Emniyetinin yoğun ve hızlı çalışması ile kısa sürede tespit edilmiştir. Şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Şehrimize geçmiş olsun."

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