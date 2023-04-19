Sivas'taki halk efsanesine defineci talanı

7'nci yüzyılda yaşadığı rivayet edilen Ahmet Turani Gazi, Abdülvehhab Gazi ile Battal Gazi'nin silah arkadaşı olarak biliniyor. Asıl adı 'Ahmer Tarran' olan Ahmet Turani Gazi'nin aynı zamanda Rum asilzadesi olduğu iddia ediliyor.