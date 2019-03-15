Sivasspor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olurken Kırmızı-Beyazlı futbolcular ve teknik heyet hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösterdi.

Yiğidolar'ın tek golünü atan Özer Hurmacı, önceki uçakta yıldırım nedeniyle yaşadıkları rötara atıfta bulunarak "Dün gelmeden önce uçağımıza yıldırım düştü, bugün de maça Bülent Yıldırım düştü. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi, başka bir şey söylemek istemiyorum. Ben Fenerbahçe'de oynarken 3. olduğumuzu bile hatırlamıyorum, umarım onlar da olduğu yerlerden çıkarlar" dedi.

FATİH: KEŞKE BİRAZ DAHA ADİL OLSAYDI

Sivas'ın genç oyuncusu Fatih Aksoy da Yıldırım'a tepki gösterip "Keşke biraz daha adil bir yönetim olsaydı. İlk yarıda bir korner var, Bülent hoca VAR'a bile gitmedi. Burada 1 puan, belki 3 puan alsak lig bizim için daha rahat geçecekti" ifadelerini kullandı.