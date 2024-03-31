Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Sivas Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Sivas Belediyesini hangi parti kazandı ve Sivas Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Sivas yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:21 facebook

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