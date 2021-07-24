Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri sona eren 6 futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, “2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.