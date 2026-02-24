Sivasspor Başkanı Burak Özçoban: Bizim bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulübün bu sezon ve gelecek sezon ki hedefleri hakkında konuşan başkan Özçoban, "Bizim takımımız kötü bir takım değil. Bizim bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok. Çok şanssız bir şekilde puanlar kaybettik ve çok üzüldük. Biz sonunda hak ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyoruz. Ama planlamalarımız seneye de devam edecektir. Önümüzdeki sezon Haziran ayında genel kurulumuz var. Bizim tek hedefimiz kulübümüzün mali yapısını toparlayıp, Haziran'a hazır bir şekilde girebilmektir. Takımında puan cetvelinde en üst sırada bitirebilmesidir" açıklamasını yaptı.

Bahis soruşturması hakkında konuşan Özçoban, "Kulübümüzde bu süreç Ali Şaşal Vural ile başladı. Daha sonra hocamız ve teknik heyetimizde de oldu. Şimdi de bir yöneticimizde oldu. Zaten yeni bir yöneticimiz. Yönetici olmadan önce hobi için yaptığı, yönetici olduktan sonra da 2 kere çok komik rakamlarla oynanmış ve kaybetmiş. Asla bir art niyet yoktur" diye konuştu.

"MANAJ SİVAS AŞIĞI BİR ARKADAŞIMIZ"

Rey Manaj'ın Sivasspor'a transferi konusunda da konuşan Burak Özçoban, "Rey Manaj, Gökhan Karagöl başkan bıraktıktan sonra beni aramıştı. 'Sivasspor'u ben çok seviyorum, gelmek istiyorum' dedi. 1 buçuk aylık sürecin ardından gelirse şartlarımızı söyledik. 'Ben futbolu Sivasspor'da bırakmak istiyorum. Ben ileride Sivasspor'da hoca olmak istiyorum' dedi. Biraz Sivas aşığı bir arkadaşımız. Biz ona verdiğimiz sözleri tuttuk. O da bize verdiği sözleri tuttu. İyi de çalışıyor ve arkadaşlarına yardım ediyor" ifadelerini kullandı.