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Sivasspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanışındaki Sivasspor - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Başakşehir'in puan kaybetmesiyle Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra şampiyonluk yarışı için de umutlanan siyah-beyazlılar, Sivas deplasmanında kazanıp üst üste 5. galibiyetini almak istiyor. Yiğidolar ise 3 maçlık 3 puan hasretine son vererek orta sıralara tırmanmanın peşinde

Sivasspor Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanan siyah-beyazlı ekip, Sivas deplasmanında da seriyi sürdürmeye gayret edecek. Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 53 puanla 3. sırada bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi ve topladığı 35 puanla ligin 12. sırasında yer alıyor.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
HAKEM: Mete Kalkavan

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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QUARESMA SAKAT, CANER ERKİN CEZALI

Beşiktaş, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ricardo Quaresma'dan yoksun çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte Portekizli futbolcunun yanı sıra sarı kart cezalısı Caner Erkin de forma giyemeyecek.

Attığı gollerle Beşiktaş'ın ligdeki iddiasının devam etmesinde başrol oynayan Burak Yılmaz ve Gary Medel, yarınki karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak. İki futbolcu, Sivas deplasmanında sarı kart görmesi halinde MKE Ankaragücü ile oynanacak 30. hafta maçında görev yapamayacak.

26. RANDEVU

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 26. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 35 golüne, Sivasspor 27 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 14, kırmızı-beyazlılar ise 11 gol attı.

Geçen sezon Sivas'taki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 25 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

13 - Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de karşılaştığı 34 farklı takım arasında en fazla gol attığı rakibi 17 maçta 13 golle Sivasspor.

6 - Geçen hafta Konyaspor'a karşı bu sezonki 6. asistini yapan Sivassporlu Emre Kılınç, bu alanda geçen sezonu şimdiden yakaladı.

26 - Beşiktaş, bu sezon ligde 26 golle ilk yarılarda en fazla gol atan takım olurken ilk yarılarda kalesinde en fazla gol gören ekip ise 23'le Sivasspor oldu.

 

 

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