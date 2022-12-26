İHA

Sivasspor’da, Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlı takım sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Murat Paluli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında İstanbul'da Kasımpaşa ile oynadığımız maçın 81. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Murat Paluli'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz dış yan bağında total ruptür (Kopma) meydana geldiği tespit edilmiştir. Sporumuzun tedavisine başlanılmıştır.”

Alınan bilgiye göre futbolcunun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.