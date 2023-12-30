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        Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Teknik Direktör Servet Çetin ile yollarını ayırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:45
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        Süper Lig'de flaş ayrılık kararı!
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        Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı.

        Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.

        Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.

        19 MAÇA ÇIKTI

        42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin’in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.

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