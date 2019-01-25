Sivasspor Kulübü, evinde ölü bulunan kırmızı-beyazlıların eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarından altyapı takımlarımızda kaleci antrenörü olarak görev yapan Göksel Gencer'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

ADANA DEMİRSPOR

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yayımlanan mesajda, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, birçok kulüpte forma giyen ve takımımızda da bir dönem kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.