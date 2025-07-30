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        Sivasspor'dan kaleye takviye

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:17 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:17
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        Sivasspor'dan kaleye takviye!
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        Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, 29 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı renklerine bağladı.

        Sivas'a gelen Göktuğ, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

        1 Haziran 1996’da İzmir’de dünyaya gelen Göktuğ, Göztepe altyapısında futbola başladı. Ardından Manisaspor ve Ümraniyespor formasını giyen Göktuğ, geçtiğimiz sezon ise Erzurumspor FK da görev yaptı.

        İmza töreninde yönetim kurulu üyeleri Mustafa Veske, Ozan Yıldırım ve Fahrettin Coşkun da yer aldı.

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