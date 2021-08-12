UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos, görev yapacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Avrupa kupalarında daha önce 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Demir Grup Sivasspor'un muhtemel 11'i:

Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Coffie, Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Sefa, Kayode

Söz konusu mücadelelerde 19 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 30 gol gördü.