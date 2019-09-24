Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 3 maçın 2'sini kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 3 maçlık periyotta 7 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.

Sezona evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalırken, 5. haftadaki iç saha maçında da Trabzonspor'u 2-1 yenme başarısı gösterdi.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

3 HAFTALIK GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Ligde dün Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Ligdeki son 3 maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilip, ardından Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor'a 2-1 üstünlük sağlayarak galibiyet hasretini sonlandırdı.