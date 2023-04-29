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Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kritik maçta Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler son yıllarda zorlandığı rakibine karşı kazanıp zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor da güçlü rakibini devirip ligde kalma yolunda iyice rahatlamak istiyor. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maça nasıl bir kadroyla çıkacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki kritik karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

    Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Emre Mor'un yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Miha Zajc, Attila Szalai ve Michy Batshuayi müsabakada forma giyemeyecek.
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İRFAN CAN
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FERDİ KADIOĞLU
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    SERDAR AZİZ
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    LUAN PERES
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ALIOSKI
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İSMAİL YÜKSEK
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    CRESPO
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ROSSI
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ARDA GÜLER
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    VALENCIA
  • Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    JOAO PEDRO

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