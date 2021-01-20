Süper Lig'de 19. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Peki merakla araştırılan Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Fenerbahçe maçı 21 Ocak Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER



Sivasspor : Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Robin Yalçın, Caner, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam.