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Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Avrupa kupası maçları nedeniyle sezona çok iyi başlayamadıklarını aktardı.

Sezonu erken açtıklarını ve 2 günde bir maç yaptıkları için takımında sakatlık ve yorgunluk olduğunu belirten Çalımbay, "Kopenhag ile oynadığımız son maçta stopersiz oynadık, iki bekimizi stoper oynatmak zorunda kaldık. Milli maç arasını da iyi değerlendirdik. Oyuncularımıza izin verdik, sakat arkadaşlarımız döndü. Takım olarak hazır duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Ligde 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Tek düşüncemiz oradan puan ya da puanlar almak. Başka düşüncemiz yok, takımıma inanıyor ve güveniyorum. Tüm takım eksiksiz şekilde bir araya geldiğimiz zaman iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kolay bir maç olmayacak, onun da farkındayız. İyi oynamanız gerekiyor, defanstan ziyade golü düşünmemiz gerekiyor. Ne gerekiyorsa onları yapacağız. Bundan önce ligde ve Avrupa kupalarında nasıl oynuyorsak bu maçta da aynı şekilde oynayacağız."