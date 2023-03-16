SİVAS NASIL TUR ATLAR?

Yiğidolar, son 16 turu ilk maçında İtalya'da karşılaştığı Fiorentina'ya 1-0 mağlup olmuştu. Sivasspor, iki ve daha farklı skorlarla galip geldiği takdirde adını çeyrek finale yazdıracak. Kırmızı-beyazlıların tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmalara taşınacak. Her türlü beraberlik ve Fiorentina galibiyetlerinde ise İtalyan ekibi turu geçen taraf olacak.